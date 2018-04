PSDB recebe filiação do deputado Tomba Farias

Crédito: Jornalista Rodrigo Rafael

Líder da região Trairi, ex-prefeito de Santa Cruz e deputado estadual desde 2010, Tomba Farias assinou a ficha de filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) nesta quinta-feira (5). Ao lado do presidente estadual do partido e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira e dos deputados tucanos Gustavo Carvalho, José Dias, Larissa Rosado, Márcia Maia e Raimundo Fernandes, Tomba agradeceu o acolhimento e ressaltou o projeto do PSDB para o RN.

“Tomba vem para engradecer o PSDB. Político vitorioso, dedicado, exitoso gestor municipal, porta-voz do povo de Santa Cruz e região Trairi. O dia de hoje tem que ser comemorado pelo partido que se faz grande em quantidade e em qualidade”, saudou o presidente da legenda, Ezequiel Ferreira de Souza, na sede do partido em Natal.

Em seu pronunciamento, Tomba Farias, ao lado da esposa, prefeita de Santa Cruz, Fernanda Costa, agradeceu a presença de cada um dos presentes, relembrou o ex-governador do RN, Iberê Ferreira de Souza, com iniciou na carreira política e emocionado relatou que viveu os últimos três dias de angústia. “Toda mudança é traumática. Mas não tinha mais espaço no PSB e chego ao PSDB motivado para construir uma história de vida como fiz no PSB. Não terei dificuldade porque sou um político de responsabilidade, da presença e trabalho 24 horas buscando servir o povo”, disse Tomba Farias.

Além dos seis deputados do partido na Assembleia Legislativa foram presenciar a assinatura da ficha de filiação da chegada de Tomba Farias ao PSDB, o deputado federal Fábio Faria (PSD), o vice-governador Fábio Dantas (PSB), Valério Marinho, suplente de senador da República e que representou o deputado federal Rogério Marinho (PSDB), o deputado George Soares (PR), o ex-senador e ex-governador Geraldo Melo, o empresário Haroldo Azevedo, o presidente da Femurn, Benes Leocádio, o prefeito de Cruzeta, Sally Araújo, o vereador em Natal, Dickson Nasser Júnior (presidente do diretório municipal do PSDB), o ex-prefeito de Nova Cruz, Cid Arruda, o ex-deputado estadual Alexandre Cavalcanti, o advogado Poti Neto, o médico Thiago Almeida (diretório do PSDB, em Parelhas), o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Monik Melo, acompanhado dos vereadores Mário Farias, Tarcísio Reinaldo, Gean Paraibano e Dr. Thiago. Além de amigos e lideranças políticas do estado.

PERFIL DO PSDB NO RN

O PSDB chega ao cenário político de 2018 valorizado por ser o 3º maior partido do Rio Grande do Norte, com um deputado federal (Rogério Marinho), um senador suplente (Valério Marinho), sete deputados estaduais (Ezequiel Ferreira de Souza, Gustavo Carvalho, Márcia Maia, José Dias, Raimundo Fernandes, Larissa Rosado e Tomba Farias) 107 vereadores, 33 prefeitos e vice-prefeitos, e conta com 150 diretórios e comissões provisórias em 167 municípios do Estado.