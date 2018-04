PSDB ganha força do protagonismo no pleito de 2018

Crédito: Rodrigo Rafael

Partido cresceu com a chegada de políticos com atuação e presença marcante em todas as regiões do Estado tornando-se decisivo no pleito majoritário

Ao assumir a presidência do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), em maio do ano passado, o deputado Ezequiel Ferreira ressaltou em seu discurso que tornaria o partido capaz de influir no xadrez político do Estado dando a agremiação as condições de protagonista no cenário político potiguar. O fez em menos de um ano. O PSDB chega ao cenário político deste ano valorizado por ser o 2º maior partido do Rio Grande do Norte com musculatura eleitoral atuante e participativa em todos as regiões.

Atualmente três candidaturas majoritárias ao governo do Estado cortejam o PSDB. O atual governador Robinson Faria (PSD), o ex-prefeito da capital do Estado, Carlos Eduardo Alves (PDT) que quer ser candidato ao governo e Fábio Dantas (PSB), vice-governador do Estado e que pretende disputar as eleições deste ano como candidato a governador, também, com o apoio do PSDB.

Sem candidato ao governo, mas ouvindo e conversando muito com todos, Ezequiel Ferreira, quando procurado tem dito quem vem cumprindo as etapas prometidas ao assumir o partido. “Primeiro tínhamos que crescer em quantidade e qualidade de participantes no PSDB. Pois sendo um partido protagonista da política nacional era preciso tornar o PSDB estadual protagonista das decisões políticas no Rio Grande do Norte”, disse Ezequiel que reuniu no PSDB oito deputados estaduais, sendo a maior bancada do Legislativo Potiguar, 33 prefeitos e vice-prefeitos, 107 vereadores e está presente com diretórios municipais em 150 cidades das 167 do Estado. O partido tem o deputado federal Rogério Marinho que já disse que enxerga em Ezequiel Ferreira um presidente com força, desejo e aptidão para congregar e renovar o partido, em sintonia com o desejo que a sociedade brasileira e potiguar busca e vai exigir.

Neste momento, Ezequiel Ferreira, com as constantes conversas com demais partidos deixa claro que pretende influir na composição das chapas majoritárias. “Crescemos enquanto legenda. Fato conquistado nas eleições de 2016 e reconhecido nacionalmente. Até o pleito de 2018, unidos com os anseios da população, vamos construindo o partido que queremos, pensando em novas bandeiras para o Rio Grande do Norte e para um novo Brasil”, passou a convocar o deputado e presidente da Assembleia para a formulação de um conteúdo programático.

O PSDB tem até as convenções partidárias para definir o caminho majoritário. Até lá muita conversa, reuniões dos diretórios municipais, encontros e atividades na agenda pelo interior do Estado, por toda as regiões. O partido é representado pela liderança do deputado Tomba, na região Trairi. Gustavo Carvalho reúne apoio no Potengi e Grande Natal. Gustavo Fernandes e Raimundo Fernandes no Alto Oeste. Larissa Rosado no Oeste/Mossoró. Márcia Maia na Grande Natal e demais regiões. José Dias no Agreste, Mato Grande, Vale do Açu e Natal. E Ezequiel Ferreira de Souza, presidente da Assembleia e presidente do PSDB tem atuação no Seridó, Grande Natal, Agreste, Trairi-Potengi, Mato Grande e Região Salineira.

Em seus quadros o PSDB também agrega a experiência do ex-governador e ex-senador Geraldo Melo, nome colocado para a composição majoritária no pleito deste ano, do empresário Haroldo Azevedo e do suplente de senador da República, Valério Marinho. Os vereadores em Natal, Aroldo Alves e Dickson Nasser Júnior (presidente do diretório municipal do PSDB) e o médico Thiago Almeida, pré-candidato a deputado estadual, com bases no Seridó.

Também chegou ao PSDB, durante o período da janela partidária, todo o grupo político liderado pela vereadora Sandra Rosado, que também se filiou a sigla tucana. O prefeito de Tangará, Jorginho Bezerra, vindo de família tradicionalmente política, Jorginho entrou no cenário político de Tangará e faz história na atual gestão. Os vice-prefeitos, Robenilson Júnior (Bento Fernandes) e Dejerlane Macedo (Pedro Velho), assim como as ex-prefeitas Neidinha (Maxaranguape) e Giza Rodrigues (Lagoa D´Anta) também chegaram ao PSDB. Os empresários Rubens Guilherme, empresário do setor farmacêutico e ex-presidente do ABC FC e Vijânio Filho, empresário e pré-candidato a prefeito de Acari, também são PSDB.