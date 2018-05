Propostas de Ezequiel visam levar melhorias para três municípios de duas regiões

Crédito da Foto: João Gilberto



Proposituras protocoladas na Mesa Diretora, no início desta semana legislativa, pelo deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) quando atendidas pelo Executivo vão resultar em benefícios para as famílias de três municípios localizados em duas regiões. As solicitações são para perfuração de poços tubulares, aumento de efetivo policial, pavimentação e drenagem de rua e implantação do projeto Ronda Cidadã.

“A perfuração de poços tubulares em comunidades do município Serra Negra do Norte, na região Seridó tem por objetivo solucionar os problemas existentes nas comunidades rurais Sítio Alto do Rosilho, Curral Queimado, Saudades, Olho D água, Piçarreira e Mãe D`Água`”, justifica o deputado Ezequiel Ferreira ao solicitar esse equipamento.

Outro município do Seridó a ser beneficiado é Lagoa Nova para onde Ezequiel requereu a implantação do projeto Ronda Cidadã com o objetivo de conter a criminalidade, atendendo assim uma solicitação dos moradores da cidade.

Para o município Vera Cruz, na região Metropolitana o deputado Ezequiel reivindicou do governo do Estado a implantação do projeto Ronda Cidadã, o aumento do efetivo da Polícia Militar e a realização de convênio com o Executivo para a pavimentação e drenagem da rua principal de Araçá II e adjacências.