Promotor e servidora do MP são encontrados mortos em apartamento no Rio

Crédito: Laise Lira Agência Brasil – Foto: Uol notícias

O promotor de Justiça Marcus Vinícius da Costa Moraes Leite e a servidora do Ministério Público do Rio de Janeiro Luciana Alves de Melo foram encontrados mortos nesta terça-feira (16) , em um apartamento na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade do Rio. De acordo com o Ministério Público, havia marca de tiro nos corpos.

Segundo o MP, uma arma de fogo foi encontrada no apartamento e não havia indícios de invasão ou assalto.

A Polícia Civil acredita que o incidente tenha ocorrido na madrugada de ontem (15), mas ainda não sabe determinar as circunstâncias das mortes.