Projetos financiados pelo FIA de Currais Novos são apresentados para comitivas de diversas cidades do RN

A experiência exitosa de Currais Novos com o “Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FIA”, que garante o financiamento de projetos sociais em prol de centenas de jovens no município, foram apresentados à comitivas de alguns municípios do Rio Grande do Norte na manhã desta terça-feira (25) no Salão Nobre do Palácio “Raul Macedo”, sede do executivo curraisnovense.

O Prefeito Odon Jr e o Vice-Prefeito Anderson Alves, recepcionaram os prefeitos de Macau, Lagoa Nova, Parelhas, além de secretários de assistência social, vereadores, e representantes de diversos municípios. O Juiz Dr. Marcus Vinícius lembrou que a iniciativa destes municípios em conhecer a experiência de Currais Novos com o FIA demonstra “a importância das crianças e adolescentes para a sociedade”. “A ideia deste encontro é que as boas experiências sejam partilhadas para que as garantias dos direitos de crianças e jovens sejam concretas”, disse o juiz.

Todos os projetos financiados com o FIA em Currais Novos apresentaram suas ações durante o evento. O Prefeito Odon Jr agradeceu o empenho e trabalho de Dr. Marcus Vinícius na consolidação do FIA em Currais Novos. “Dr. Marcus protagonizou e idealizou este trabalho em nossa cidade”, disse. “Assumimos o compromisso de garantir R$100 mil reais no ano para financiar essa política de forma concreta”, lembrou. O Secretário da SEMTHAS, Luciano Oséas, lembrou que os projetos sociais cobrem uma lacuna importante “onde o poder público não chega”. “O FIA é muito importante para que os projetos sejam implantados e garantam a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes”, comentou.

O Prefeito de Macau, Túlio Lemos, participou do encontro ao lado de uma comitiva de vereadores e secretários municipais, e parabenizou Currais Novos pelo trabalho desenvolvido em prol das crianças e jovens. “Estamos entusiasmados com tudo o que vimos e o que é bom deve ser copiado, e agora nosso trabalho é regularizar a situação do FIA em Macau”, disse o Prefeito. Após a solenidade, as comitivas conheceram o trabalho desenvolvido por cada projeto em escolas e entidades.