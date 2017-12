Projeto Rede ECA é lançado em Currais Novos

Crédito Jornalista Ana Paula

Foi lançado nesta segunda-feira, 04, na sede da CDL, o projeto “Rede Eca”, numa iniciativa da RPTV/9ª DIREC, por meio do FIA, Fundo para a Infância e Adolescência de Currais Novos.

O projeto tem o objetivo de fortalecer a rede do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente de currais Novos, por meio de capacitações.

Ao longo de um ano serão promovidos seminários, fóruns, oficinas direcionadas a todos os atores como conselheiros tutelares, Creas, Cras, educadores, projetos sociais que atuam com o público infantojuvenil, além de policiais e comunicadores.

A abertura da programação foi com a palestra “O papel da mídia na garantia (perdas) dos direitos da criança e do adolescente” com o juiz Marcus Vinícius, da Vara da Infância de Currais Novos.

Em seguida, o Juiz Jarbas Bezerra, apresentou o Programa Brasileiro de Educação Cidadã –PROBEC, que está sendo lançado em diversos municípios portiguares.

O evento contou com a presença dos vereadores: Tércia Leda, Marcos Xavier e Sargento Ausônio, dos secretários municipais Luciano Oseas, da SEMTHAS e de Ana Albuquerque, Secretária interina da Saúde.