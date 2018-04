Projeto que criava reserva de mercado na construção civil é vetado

Crédito da foto: Arquivo

A prefeita de Mossoró Rosalba Ciarlini vetou o projeto de lei, aprovado pela Câmara Municipal, que obrigava empresas do setor de construção civil a contratar prioritariamente, 70% da mão de obra de trabalhadores residentes na cidade, há pelos menos seis meses, e 15%, desse percentual, de trabalhadoras do sexo feminino.

O veto foi publicado no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) da última segunda-feira, 2. Segundo o documento, o projeto foi vetado por sua “inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público”.

A proposta englobava, além da construção civil leve e pesada, os segmentos da indústria e produtos de cimento; pré-moldados; cal e gesso; obras de infraestrutura e serviços especializados para construção; parques eólicos e solares com atuação no município de Mossoró.

“Ouvida, a Consultoria Geral do Município manifestou-se pelo veto integral do projeto de lei em causa nos seguintes termos: O projeto de lei em causa, em que pese a meritória preocupação com a geração de emprego e oportunidades de trabalho – com especial ênfase em vagas para mão de obra feminina –, viola o disposto no art. 5º, XIII, e art. 7º, XXX, da Constituição Federal, do ponto de vista material, posto que promove desigualdade por critério de origem ou domicílio de pessoa; e, do ponto de vista formal, o art. 22, I, dado que compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho. Por outro lado, foi recebida a Notificação n. 884.2018, do Ministério Público do Trabalho, que encaminhou estudo sobre o mesmo projeto de lei, apontando não apenas as violações supracitadas, como desrespeito à Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), incorporada ao Direito brasileiro pelo Decreto nº 62.150, de 19 de janeiro de 1968”, diz trecho com as razões para o veto.

A matéria aprovada no último dia 6 de março é de autoria da vereadora Sandra Rosado. Em discurso no plenário na sessão que aprovou o projeto, a vereadora justificou que, segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Mossoró e Região Oeste, dos cerca de 9 mil trabalhadores mossoroenses associados, apenas 1.500 estão empregados atualmente.