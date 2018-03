Projeto “Praça Digital” ofertará internet gratuita em alguns pontos de Currais Novos

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Oferecer internet gratuita e de qualidade para a população currais-novense é um dos objetivos do “Praça Digital”, projeto lançado na manhã desta sexta-feira (16) pelo Prefeito Odon Jr em coletiva de imprensa no Salão Nobre do Palácio “Raul Macedo”, sede do executivo municipal. O “Praça Digital” irá oferecer nesta primeira etapa dois pontos de internet gratuita: Praças Cristo Rei e Tomaz Salustino e na Praça de Skate, no bairro Dr. José Bezerra. Para o Prefeito Odon Jr, este projeto mostra a importância de se ter uma cidade mais democrática e com inclusão digital. “Com o Praça Digital a Prefeitura irá dispor para a população uma internet gratuita nestes pontos e será muito importante para o acesso às informações, entretenimento e cultura”, comentou o Prefeito.

A solenidade de lançamento do projeto contou com a presença do Vice-Prefeito Anderson Alves, secretários municipais, vereadores Rady Dias e Zefinha Moura, e imprensa. O representante do setor da juventude, o estudante Lucas David, afirmou o quanto este projeto será importante para os jovens. “Na Praça de Skate, por exemplo, muitos jovens e famílias serão contemplados com esta internet gratuita que será fundamental para a interação das pessoas”, comentou. Para um dos coordenadores do projeto, Carlos Júnior (Kaká), as antenas emitem o sinal “PRAÇA DIGITAL” com 50 megas.

INCLUSÃO DIGITAL

O Prefeito Odon Jr lembrou de alguns avanços em Currais Novos através da inclusão digital, como a adesão ao “SigEduc” pela Secretaria Municipal de Educação, onde professores, alunos e pais podem ter acesso à diversas ferramentas de acompanhamento dos alunos na escola; a assinatura de adesão de Currais Novos ao programa “Internet Para Todos”, que ofertará em breve sinal de internet em alguns órgãos municipais na zona rural (escola, UBS, etc) e para a população, que poderá pagar um preço acessível pelo serviço. Para o futuro, o Prefeito Odon Jr planeja a criação de um portal de participação popular, um aplicativo onde a população possa interagir com a Prefeitura sobre diversos assuntos.