Projeto idealizado pelos CRAS’s de Currais Novos levará cinema para diversos bairros

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Idealizado com a proposta de fortalecer os vínculos sociais e comunitários através da magia do cinema, o “CINE CRAS”, projeto dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) de Currais Novos “Dra. Fátima Barbosa” e “Tetê Salustino” levará para diversos bairros a arte cinematográfica com o intuito de debater temas como convivência, tolerância, respeito á diversidade, entre outros assuntos voltados ao trabalho social. O projeto é uma realização da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) da Prefeitura Municipal de Currais Novos.

A primeira sessão do “CINE CRAS” acontece nesta quarta-feira (17) no Centro de Múltiplo Uso “Manoel Garcia” no bairro Dr. José Bezerra de Araújo a partir das 18h com a exibição do filme “Extraordinário”.

De acordo com os CRAS’s, a expectativa é realizar o projeto quinzenalmente em bairros diferentes, além de realizar momentos de reflexão e apresentar à comunidade os serviços ofertados pelos CRAS’s como os grupos de convivência do PAIF – Programa de Atenção Integral à Família.