Projeto GerAção Solidária do IFRN reúne juventudes para debater políticas públicas

O papel e desafio das juventudes na Economia Solidária serão o eixo do debate do I Encontro de Juventudes – Redes e Saberes Fortalecendo a Economia Solidária no RN, que ocorre nos próximos dias 18 e 19 de novembro, em São Miguel do Gostoso, na Escola Municipal Coronel Zuza Torres.

O evento, promovido pelo núcleo-Natal do projeto GerAção Solidária, vai reunir juventudes que integram os 30 grupos atendidos pelo projeto em vários territórios da cidadania do RN.

A programação inclui debates e rodas de conversa sobre assuntos como a construção de Redes de Juventude no RN, a socialização de vivências de Ecosol, além do link com a cultura popular. Também haverão oficinas de percussão, capoeira e Hip Hop, assim como a participação na Amostra de Cinema de Gostoso.

Para Katiana Barbosa, articuladora de Juventudes do projeto , esse encontro é uma oportunidade de debater o conceito de juventudes em rede a partir da perspectiva da Economia Solidária no sentido de mapear o que já está sendo articulado, as potencialidades para o futuro, as dificuldades e como o projeto GerAção Solidária pode contribuir nesse processo.

A expectativa é que o I Encontro de Juventudes do GerAção Solidária, realizado pela Fundação de Apoio ao IFRN (Funcern), IFRN Campus Natal-Central e sub-secretaria de Economia Solidária do Ministério do Trabalho (Senaes), reúna 60 jovens de comunidades quilombolas, indígenas, assentados entre outros agrupamentos de várias localidades do estado.