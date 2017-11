Projeto Educação de Trânsito na Escola forma mais 440 crianças

O projeto ‘Educação de Trânsito na Escola (Projete)’ forma, nesta quarta-feira (29), mais 440 crianças, desta vez da cidade de Pau dos Ferros, região Oeste do Rio Grande do Norte. O evento acontece às 19h, na Praça de Eventos do município.

Idealizado em 2011, pelo major Silva Neto, em Caicó, o projeto se expandiu em 2016 através dos cincos distritos do CPRE (Natal, Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó e Nova Cruz).

Durante os encontros – que duram em média dois meses – são ministradas palestras com base em uma cartilha contendo aulas teóricas e práticas. Os estudantes receberam instruções gerais sobre o que é o trânsito; como o pedestre deve se comportar no trânsito; equipamentos de segurança obrigatórios; como utilizar corretamente a faixa de pedestres; Lei Seca; e os malefícios da mistura de álcool e direção.

O ‘Educação de Trânsito na Escola’ é voltado para estudantes entre 8 e 12 anos, de instituições de ensino fundamental. Cerca de 11 mil crianças já foram beneficiadas com as aulas.