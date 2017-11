Projeto de Extensão da UFRN realizará pesquisa sobre uso das águas subterrâneas em Currais Novos

Alunos do curso de Engenharia Ambiental da UFRN e de Administração (CERES Currais Novos) estão realizando sob orientação da Geóloga e Professora Doutora da UFRN na área de águas subterrâneas, Vera Castro, pesquisa sobre o uso das águas de poços perfurados em Currais Novos, estudo que orientará a população sobre o uso da água quanto aos seus aspectos qualitativos e quantitativos. A professora e os alunos se reuniram na manhã desta sexta-feira (10) com o Prefeito Odon Jr e com a secretária de turismo e desenvolvimento econômico, Ana Albuquerque, e apresentaram detalhes da pesquisa. A coordenação do projeto no CERES está sob a orientação do Professor Márcio Vieira.

“Nosso objetivo é mapear todos estes poços e analisar cada um e, assim, elaborar uma planilha com detalhes sobre a qualidade da água que se está consumindo”, disse a Professora Vera. O Prefeito Odon Jr disse que o estudo é muito importante para se ter uma avaliação da qualidade da água presente nos poços tubulares.