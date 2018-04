Projeto “Cine Sertão” traz magia do cinema para alunos da rede municipal de ensino de Currais Novos

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Alunos da rede municipal de ensino de Currais Novos estão tendo a oportunidade de conhecerem de perto a magia do cinema 3D através do Projeto “Cine Sertão”, que tem patrocínio da COSERN (Grupo Neoenergia) através da Lei de Incentivo à Cultura “Câmara Cascudo”, e que levará a estrutura do cinema inflável e com projeção em três dimensões para 11 cidades do interior do Rio Grande do Norte. Na manhã desta quinta-feira (19) alunos de algumas escolas municipais estiveram no cinema, que também oferece às crianças sucos e pipoca.

Em Currais Novos, as exibições que são exclusivas para os alunos da rede pública municipal (de 06 à 11 anos), acontecem nesta quinta (19) e sexta (20) no Ginásio Geraldão. De acordo com o coordenador do projeto, Jocelito Barbosa de Góis, o curta “Rex, o Dinossauro” tem cerca de 10 minutos de duração e apresenta às crianças a importância da preservação do meio ambiente e dos animais. A Prefeitura de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Educação é parceira importante do projeto.