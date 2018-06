Projeto “Caminho da Leitura” traz Biblioteca Itinerante com mais de mil livros para Currais Novos

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Estimular a leitura de jovens e crianças através de uma biblioteca itinerante é um dos objetivos do projeto “Caminho da Leitura”, que levará para algumas cidades do Estado um ônibus articulado com mais de mil livros, além de cordéis e atividades lúdicas como contação de histórias. Na manhã desta terça-feira (26), o projeto chegou à Currais Novos e foi aberto oficialmente em solenidade com a presença do Prefeito Odon Jr, do vereador de Parnamirim e autor do projeto, Abidene Salustiano, das vereadoras Zefinha Moura (propositora da ação para Currais Novos), Tércia Lêda, do secretário municipal de educação, Jorian Pereira dos Santos, além de professores e alunos da rede pública municipal.

Alunos da rede pública municipal do nível 5 (ensino infantil) até o 5º ano (ensino fundamental) deverão visitar a Biblioteca até as 17h desta terça, além da população que também poderá conhecer a estrutura que está localizada entre as Praças Tetê Salustino e Cristo Rei.

O vereador Abidene destacou a importância da ação para as crianças e jovens do município. “Este é um projeto que leva cultura e aproxima essas crianças e jovens dos livros, e isto é o que pode transformar nossa sociedade”, comentou.

Para o Prefeito Odon Jr, projetos como estes são importantes para a transformação da vida das crianças e jovens. “Incentivar a leitura dá a capacidade das pessoas transformarem suas vidas. Somos parceiros deste projeto tão importante para nossas crianças”, comentou.