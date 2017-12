Projeto “Calçada Cidadã” realizará sua 2ª edição nesta quinta, 28, no Paizinho Maria

Credito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos realiza nesta quinta-feira (28) a segunda edição do projeto “Calçada Cidadã”, que acontecerá a partir das 19h no bairro Paizinho Maria, na Rua Maria Rufino (residência de Jeferson e Paula, em frente ao Ginásio Elisão). O projeto tem como objetivo apresentar a população uma prestação de contas de todas as ações realizadas pela gestão municipal ao longo deste ano.