Projeto “Calçada Cidadã” acontecerá nesta quinta-feira, 11, na Rua Antônio Othon Filho

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Continuando a série de reuniões nos bairros com o intuito de prestar contas à população do trabalho realizado em 2017, a Prefeitura Municipal de Currais Novos realiza nesta quinta-feira (11) às 19h na Rua Dr. Antônio Othon Filho, nº 24 (Residência de Gutemberg), bairro Antônio Rafael, a quinta edição do projeto “Calçada Cidadã”, oportunidade em que o Prefeito Odon Jr, Vice-Prefeito Anderson Alves e secretários municipais, apresentam à população as ações e projetos desenvolvidos em prol da comunidade currais-novense.

O “Calçada Cidadã” já aconteceu nos bairros Walfredo Galvão (IPE), Paizinho Maria, Santa Maria Gorete e Dr. Sílvio Bezerra de Melo.