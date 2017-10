Programação do Sesc no Outubro Rosa terá desfiles e caminhadas

A programação promovida pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN) alusiva ao Outubro Rosa continua até o fim do mês. Depois de instalar a unidade móvel Sesc Saúde Mulher para oferecer mamografias gratuitas em Natal, a instituição do Sistema Fecomércio realizará desfiles com ex-pacientes e pacientes em tratamento contra o câncer de mama, além de caminhadas e orientações sobre saúde. As atividades acontecem em Natal, Mossoró, Caicó e Nova Cruz.



Na capital potiguar, acontecerá neste sábado (14) a segunda edição do desfile “Um toque pela autoestima” no Natal Shopping, mesmo local onde está estacionada a Sesc Saúde Mulher. O desfile também acontecerá no domingo (15) em Mossoró, no Partage Shopping, e dia 20 no Sesc Caicó. Ao todo, 45 mulheres desfilarão suas belezas pela passarela. Uma ação para estimular a autoestima entre estas mulheres, muitas delas mastectomizadas, com queda de cabelo e outros agravos provocados pelo câncer. Os desfiles contarão ainda com apresentações culturais e bate-papos com profissionais da saúde.



Nova Cruz também terá uma extensa programação dia 23, com Caminhada Outubro Rosa, orientações sobre saúde sexual feminina, palestras sobre câncer de mama com profissionais de saúde e com ex-pacientes. Em Mossoró, a caminhada será dia 29/10. A programação completa está disponível no site do Sesc, o www.sescrn.com.br.



Outubro Rosa o ano inteiro



Desde 2009, o Sesc se engaja na campanha Outubro Rosa, realizada no mês de outubro de modo simultâneo no mundo inteiro para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas a relevância do diagnóstico precoce da doença é foco da instituição o ano inteiro.



Tal atuação se dá por meio da Sesc Saúde Mulher. Desde que começou a funcionar, em 2012, de forma pioneira no país, a unidade móvel já atendeu mais de 33 mil potiguares em 20 municípios. Isso sem falar das 712 mulheres que, a partir da detecção de anomalias na mama em exames feitos na unidade, foram encaminhadas ao serviço público de saúde para iniciar o tratamento. Até o final deste mês, a unidade realizará 1.400 exames, sendo 700 preventivos e 700 mamografias, de forma gratuita em Natal.



Somadas às ações do projeto, a instituição promove orientações sobre saúde feminina – por exemplo, sobre como fazer o autoexame e como evitar as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) – em eventos, empresas e atividades sistemáticas.