Programação do FORRONOVOS teve início nesta segunda-feira, 12, com o “Forró na Feira”

A manhã desta segunda-feira (12) na Feira Livre de Currais Novos teve forró pé de serra e apresentação cultural para marcar o início da XXII edição do FORRONOVOS, maior festejo junino de Currais Novos que terá programação especial entre os próximos dias 15 e 18. O tradicional “Forró na Feira” contou com a participação de feirantes, agricultores, população, artistas populares, além da presença do Vice-Prefeito Anderson Alves, que fez a abertura do evento. O Grupo Caçuá de Mamulengos e o forró pé de serra de Ingrid Silva, animaram o público.

“Este é um evento que tem uma grande importância cultural, e este ano teremos uma programação especial que valoriza nossos artistas e nossa cultura”, disse o Vice-Prefeito Anderson Alves, que estava acompanhado da secretária municipal de turismo, Ana Albuquerque; do Presidente da Fundação Cultural “José Bezerra Gomes”, Ronaldo Gomes; e do coordenador da Secretaria Municipal de Agricultura, Nilton.

Evento junino que atrai visitantes e população local durante quatro dias, o FORRONOVOS terá o corredor cultural na Avenida Cel. José Bezerra com apresentações culturais, feirinha de cordel, culinaristas, além de shows musicais; a “Arena do Forró”, no Palácio dos Esportes, com a competição do Festival de Quadrilhas; e eventos como Corrida da Fogueira e Corrida de Jegue.