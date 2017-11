Programação da Festa da Imaculada Conceição 2017 foi lançada neste domingo, 19

Crédito das fotos: Pastoral da Comunicação da Imaculada Conceição

Celebrando seu “Jubileu de Prata” com os 25 anos de festividades, a Paróquia da Imaculada Conceição se prepara para mais uma edição de sua festa em honra a co-padroeira de Currais Novos que acontecerá de 28 de novembro à 08 de dezembro. A programação foi lançada na noite deste domingo (19) no Centro Pastoral “Dom Heitor de Araújo Sales”, e contou com a presença do Padre Janilson Alves de Oliveira, do Secretário do Gabinete Municipal, Francisco Medeiros, que representou o Prefeito Odon Jr, além da comunidade, Coral Mãe Imaculada, e equipe coordenadora da festa.

Com o tema “Imaculada Conceição Aparecida, 300 anos refletindo o rosto do povo brasileiro”, a festa terá diversos eventos religiosos e sociais importantes. De acordo com o Padre Janilson “é muito salutar rendermos graças a Deus pelos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba do Sul”. “Por isso, durante o novenário, vamos relembrar os quatro dogmas da Igreja referentes à Maria e as suas alegrias”, comentou. O Secretário Francisco Medeiros comentou sobre o apoio da Prefeitura na realização da festa. “O Prefeito Odon Jr articulou com todas as secretarias municipais para que possamos prestar o máximo de apoio e parcerias para a realização dessa importante festa do município”, comentou. “Nós da Prefeitura desejamos que tenhamos uma festa de alegria, fé e paz”, finalizou.

Programação Festa da Imaculada Conceição 2017:

28/11:

18h – 1ª Carreata Ruralista da Imaculada (Saída da Capela de Santa Luzia, no Povoado Totoró, com destino à Paróquia da Imaculada Conceição)

19h – Hasteamento das bandeiras e abertura oficial

29/11: (Aniversário de Currais Novos) 19h – 1ª Novena

30/11: 19h – 2ª Novena

01/12:

19h – 3ª Novena

21h – 24º Jantar da Imaculada

02/12:

8h – 3ª Cavalgada da Imaculada

19h – 4ª Novena

22h – 1º Baile do Reencontro no Aero Clube (Atrações: Daniel Nogueira e Nara Castro)

03/12:

18h – Carreata da Imaculada

19h – 5ª Novena e Missa

21h – Leilão de Doces e Salgados

04/12: 19h – 6ª Novena

05/12:

19h – 7ª Novena

21h – Leilão do Apostolado da Oração

06/12:

19h – 8ª Novena

21h – Leilão Maior e 1ª Noite do Pavilhão com show de Paulinho e Parcélio

07/12:

19h – 9ª Novena

21h – Leilão Maior e 2ª Noite do Pavilhão com shows de Rafael Bezerra e Banda Feras

08/12: 16h – Inauguração do Sino Jubilar

16h30 – Procissão com a imagem da Imaculada Conceição, e em seguida, Missa de encerramento com o Bispo Diocesano Dom. Antônio Carlos.

Jornalista João Bezerra – assessor de imprensa