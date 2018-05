Programação da 16ª Semana de Museus tem início nesta segunda na Fundação Cultural “José Bezerra Gomes”

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Tem início nesta segunda-feira (14) e se estende durante toda a semana a programação da 16ª Semana de Museus em todo o país que neste ano tem como tema “Museus Hiperconectados: novas abordagens, novos públicos”, que discute o uso das novas ferramentas tecnológicas a favor de uma melhor interação do público com estes espaços que guardam um pouco da nossa memória.

Em Currais Novos a programação será aberta nesta segunda às 19h no Museu Histórico “Professor Antônio Quinino Filho” (Fundação Cultural José Bezerra Gomes, 131, centro), com as apresentações da AABB Comunidade, poeta Léo Medeiros, banda instrumental “Forró da Peste”, e Caçuá de Mamulengo.

OFICINA

A Fundação Cultural “José Bezerra Gomes” abriu inscrições para a Oficina de Dramaturgia que será ministrada por André Carrico (UFRN) a partir do próximo dia 25 de maio na RPTV. As inscrições podem ser realizadas na Fundação entre 7h e 13h.