Profissionais do Samu têm prevenção contra Câncer em ação do Outubro Rosa

Em comemoração ao Outubro Rosa, o SAMU 192 RN realizou dia 30 de Outubro uma ação de combate e prevenção ao câncer de mama direcionada aos seus funcionários. A ação foi iniciativa dos mastologistas Juliana Lopes e Ubiratan Sousa, que atuam como Médicos Reguladores e Intervencionistas do serviço, com apoio do Núcleo de Educação Permanente e de todas as coordenações do SAMU. Com um grande número de participantes, a ação envolveu a consulta médica especializada para avaliação clínica, apresentação de exames (ultrassonografias de mama e mamografias) e referência aos serviços especializados.

Os exames foram realizados previamente através da articulação com instituições e pessoas. Com o apoio do farmacêutico Kleber Lomonte e do Radiologista Dr. Leão foram realizadas 27 ultrassonografias de mama e com apoio das Secretarias de Saúde de Parnamirim e Natal, intermediadas pela COHUR, foram realizadas 31 mamografias.

Durante o evento aconteceram palestras com informações sobre prevenção e diagnóstico do câncer de mama e orientações acerca do autoexame da mama, depoimentos, além de dicas de limpeza de pele, maquiagem e sobrancelha. O evento teve grande aceitação e participação.