Professores de Mossoró com 40h passam a ter piso salarial de R$ 3.411

A prefeita Rosalba Ciarlini enviou à Câmara Municipal de Mossoró o projeto de lei que reajusta o piso salarial do magistério, conforme determina a Lei Nacional. A confirmação foi feita pela própria chefe do Executivo, durante a leitura da mensagem anual, nesta quarta-feira (28).

“O salário básico do professor de nível superior com carga horária de 40 horas no município de Mossoró será de R$ 3.411,61 (três mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e um centavos), correspondente à classe I do nível I da carreira, como explicitado no anexo ao Projeto de Lei Complementar; superior em quase R$ 1.000,00 ao piso nacional”, mostrou.

O pagamento da folha salarial do funcionalismo foi um dos temas que iniciou o discurso. “Anunciamos um calendário de pagamento e hoje podemos dizer que, diferente de muitos municípios brasileiros, o funcionalismo público municipal de Mossoró está com os salários rigorosamente em dia; tanto para os ativos quanto para os aposentados e pensionistas, que recebem no mesmo dia. Esse gesto elementar, essa obrigação primeira, contribuiu para resgatar a autoestima dos servidores e realizar o muito que conseguimos”, destacou.

O pagamento das empresas terceirizadas também foi um dos pontos do discurso na Câmara. A prefeita Rosalba ressaltou que encontrou prestadores de serviço com atrasos até de 2015. “Nossa Administração vem trabalhando incansavelmente para colocar tudo em dia. Ainda não conseguimos quitar tudo. Mas, já pagamos mais de 17 faturas no ano de 2017, o que representou R$ 50 milhões de pagamento. A Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho acompanham todo esse problema e reconhecem o esforço que a Prefeitura vem fazendo para solucionar essa questão. Na semana passada fizemos um pagamento e na próxima semana faremos outro”, enfatizou.

A fala também menciona os projetos realizados nas mais diversas áreas e a situação caótica encontrada em diversos setores. A prefeita apresentou ainda o planejamento da gestão para 2018. “Dentro do nosso planejamento para 2018, temos, ainda, obras importantes como ampliação do sistema de drenagem nos bairros Nova Betânia, Abolição, Santa Delmira, Santo Antonio e Barrocas.

Resolveremos problemas que atingem a Pousada do Thermas, Cidade Nova e João Vinte e Três; Conjuntos Márcio Marinho e Santa Helena e áreas adjacentes. Estamos projetando um canal para evitar inundações e que vai melhorar consideravelmente a saúde e bem-estar da população”, comentou sobre a área de infraestrutura.