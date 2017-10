Professores da Uern votarão novo indicativo de greve na próxima terça-feira, 31

Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Aduern) convoca para esta terça-feira, 31, uma assembleia extraordinária. Na pauta, indicativo de greve na UERN. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do órgão.

O documento indica que a primeira chamada ocorrerá às 9h30 horas, com 20% dos sindicalizados. A segunda convocação será as 9h45, com 10% do número de sindicalizados. A terceira e última chamada ocorrerá 10 horas, com qualquer quórum.

Durante o ato público ocorrido no último dia 24, a presidenta da ADUERN, Rivânia Moura, convocou todos os trabalhadores e trabalhadoras do RN à construção de uma greve geral por tempo indeterminado. Ela destacou a importância de um calendário de lutas unificado, que fortaleça a ação de todos os servidores e servidoras do Estado e barre o pacote de maldades que vem sendo implementado por Robinson Faria.

No último dia 1º de setembro, os professores rejeitaram entrar em greve e aprovaram o estado de greve até o final do semestre, que se aproxima. A assembleia foi bastante tensa e durou quase quatro horas.

Na oportunidade, a mesa diretora colocou em votação duas propostas. A primeira era se teria ou não greve. Já a segunda pelo estado de greve. A última proposta foi a mais votada pelos professores que estavam presente ao encontro.