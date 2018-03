Professores da Rede Estadual de Ensino aprovam indicativo de greve para o dia 22

Crédito da foto: Divulgação

Os trabalhadores em educação da Rede Estadual aprovaram nesta sexta-feira, 16, o indicativo de greve por tempo indeterminado. A informação foi publicada na página do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte (Sinte/RN).

De acordo com o Sinte, o cumprimento do Piso nacional do magistério é a principal pauta de reivindicação. O movimento grevista está marcado para começar na próxima quinta-feira, 22.

Em contato com a reportagem, o presidente da regional do Sinte em Mossoró, Rômulo Arnaud, disse que a greve está decretada e a medida será ratificada nas assembleias da próxima semana. Ele revelou que a categoria não aceitou a proposta do Executivo potiguar.

“A greve está decretada. Nós não aceitamos a proposta do Governo. O executivo não cumpriu a Lei Nacional do Piso da Educação que previa um reajuste de 6,81% elevando a R$ 2.455. O governo apresentou uma proposta que só começaria a pagar em julho e parcelado em cinco vezes de 1,36% e sem retroativo. Ele deveria ter começado a pagar em janeiro, quer agora iniciar em julho e sem retroativo. Isso é um desrespeito com a classe”, disse.

Segundo o sindicato, haverá outras duas assembleias em Natal e Mossoró sobre a paralisação. Na quinta será em Natal, às 14 horas. Na sexta-feira, dia 23, às 8h, será a vez da Regional Mossoró realizar a sua assembleia na Estação das Artes Eliseu Ventania.

O sindicato ainda afirma que comunicará oficialmente o Governo do Estado e respeitará o prazo legal de 72 horas para dá início ao movimento paredista.