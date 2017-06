Proerd forma mais de 600 alunos em Currais Novos

Nesta segunda-feira (26), aconteceu a formatura de mais uma turma do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, desta vez o evento aconteceu em Currais Novos, na praça Tetê Salustino.

Mais de 600 estudantes de cerca de 10 escolas – entre públicas e particulares – foram beneficiados pelo programa durante o primeiro semestre.

O secretario adjunto da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), coronel Osmar de Oliveira, esteve no evento e destacou a importância do Proerd. “O Programa Educacional de Resistência às Drogas representa uma visão preventiva de responsabilidade social, que educa as nossas crianças e adolescentes para que, no futuro próximo, tenhamos uma sociedade cada vez mais formada por pessoas éticas e probas, que longe da criminalidade, dizem não às drogas.”

Somente neste primeiro semestre, foram quase 8 mil alunos atendidos em todo o Estado. Para o final do ano, a estimativa é que mais de 15 mil crianças e adolescentes tenham contato com o Proerd.