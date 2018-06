PROERD celebra 15 anos em Currais Novos com formatura de mais de 600 crianças

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Programa instituído há 15 anos em Currais Novos como forma de prevenir o uso de drogas e desenvolver competências e habilidades que possibilitem crianças e jovens a serem mais responsáveis, o PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas realizou na manhã desta quinta-feira (28) no Ginásio Geraldão, a formatura de 610 crianças que estudam no 5º ano em escolas públicas e privadas que participaram das atividades do programa ao longo do ano. A solenidade contou com a presença do Prefeito Odon Jr, do Major Moacir (3ª CIPM), da coordenadora da CIPRED (Companhia Independente de Prevenção ao Uso de Drogas), Major Soraia, do secretário municipal de educação, Jorian Pereira dos Santos, além da presença de vereadores, secretários municipais, e representantes de instituições e conselhos que atuam diretamente com crianças e jovens no município.

O Prefeito Odon Jr reconheceu o trabalho desenvolvido por Adaildo Santos (Coordenador do PROERD em Currais Novos) e todos os policiais que realizam esse trabalho de conscientização tão importante com as crianças. “Não dá pra calcular os benefícios desse programa em nossa cidade. Através do PROERD essas crianças recebem orientações importantes para a vida, e o apoio da família e dos educadores também é fundamental”, comentou.