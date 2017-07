Produtores rurais e expositores participam de debates e leilões na 20ª EXPONOVOS em Currais Novos

Teve início na noite do (07) em Currais Novos a 20ª edição da EXPONOVOS no “Parque de Exposições Dr. José Bezerra de Araújo”, evento que reúne produtores rurais, expositores e órgãos estaduais e que contará com uma programação diversificada até este domingo (09). O Prefeito Odon Jr e o Vice-Prefeito Anderson Alves visitaram a “Mostra de Queijos” de Produtores do Seridó, que contou com apoio do SEBRAE. No sábado (08), teve início o julgamento de caprinos e ovinos e a mesa redonda sobre “Os Desafios da Bacia Leiteira do Seridó”, que contou com a presença da diretora-presidente da EMATER RN, Kátia Lopes; do secretário estadual de agricultura, pecuária e pesca, Guilherme Saldanha; do gestor regional da EMATER, Geraldo Mozart; da secretária municipal de agricultura, Fátima Barros; do produtor rural Francisco Alves; Alexandre Wanderley da EMPARN; além de representantes de bancos e de secretarias estaduais.

“É muito importante um evento como este para o pequeno produtor rural, e queremos reafirmar nosso compromisso com os agricultores de nosso município”, disse o Prefeito Odon Jr, que aproveitou para reforçar o pedido de sessão para o município do espaço do Parque de Exposições, para que a Prefeitura crie um “Centro de Tecnologia” para a agricultura, com maior apoio aos agricultores do município.

Neste sábado haverá o Leilão Seridó Terra do Leite às 19h, assim como a Feirinha de Artesanato, culinaristas e expositores. Com a parceira da Prefeitura Municipal de Currais Novos, a Exponovos é uma realização do Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca, e tem apoio de associações de criadores e diversos parceiros.

