PRODEMA UFRN realizará pesquisa em Currais Novos sobre mosquito transmissor da Dengue, Zyka e Chikungunya

Quais as espécies de mosquitos, tipos vírus e potenciais vetores de doenças como Dengue, Zyka e Chikungunya que circulam em nosso meio? Para a análise destas questões, o Programa de Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – PRODEMA UFRN realizará uma pesquisa em sete municípios potiguares com o objetivo de identificar os vetores e vírus em contextos diferentes, seja na zona urbana ou rural. Para apresentar o projeto, o aluno do doutorado do PRODEMA, Cássio Lázaro Silva Inácio, a professora Magnólia Fernandes (UFRN), e a Subcoordenadora da Vigilância Epidemiológica do RN, Maria de Lima, se reuniram na manhã desta quarta-feira (08) com o Prefeito Odon Jr e o Vice Anderson Alves, e destacaram a importância do estudo para o município e região. A Secretária Municipal de Saúde, Rosário Bezerra; a secretária da SEMTUR, Ana Albuquerque; Veronica Dantas (Vigilância Epidemiológica); Ana Paula (Vigilância em Saúde); Dedé Santos (Endemias); e a coordenação de endemias da 4ª URSAP, também participaram da reunião.

De acordo com a professora Magnólia, o projeto é amplo e tem uma grande atenção para ações educativas e ambientais. “Estamos na etapa do planejamento das ações e é importante a parceria com o município para este projeto que irá nos ajudar a identificar que tipos de mosquitos e vírus estão presentes na comunidade”, comentou. O projeto, segundo Cássio, consiste em fixar armadilhas específicas para os mosquitos, monitorar semanalmente estes locais e analisar cada amostra. O prefeito Odon Jr afirmou a importância do projeto para o município, e afirmou que a Prefeitura irá apoiar o estudo. “Estamos à disposição e isso só irá nos ajudar a intensificar nossas ações e nos antecipar aos problemas”, disse.