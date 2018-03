Procon Móvel da Assembleia Legislativa leva atendimentos a Parnamirim

Crédito da Foto: Eduardo Maia

Retomando as atividades itinerantes no ano de 2018, o Procon Legislativo reforça parceria com a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ) para promover nova ação em Parnamirim. À exemplo do ano anterior, o Procon Móvel da Assembleia Legislativa irá levar ao município, nos próximos dias 19 e 20, atendimentos em defesa aos direitos do consumidor potiguar.

“À convite da instituição jurídica, retomamos essa parceria para novamente ofertarmos os serviços especializados do Procon Legislativo a consumidores e fornecedores em Parnamirim. Por meio do Procon Móvel, temos ampliado e democratizado a atuação do órgão legislativo, levando o nosso atendimento gratuito em favor de toda população norte-riograndense”, explica o coordenador do Procon, Dary Dantas.

Segundo o dirigente, o órgão atua prestando orientação e esclarecimentos, buscando solucionar os conflitos consumeristas por meio da conciliação entre as partes envolvidas, evitando assim que os processos demandem os tribunais judiciários.

Em Parnamirim, o Procon se une a Corregedoria Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado (TJ), além da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Esse ano o evento tem como tema: “Direitos, conhecer para construir”.

Desde o início das atividades, em 2017, o Procon Móvel já percorreu bairros de Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim, Angicos e Macau. A expectativa é que, após a nova edição em Parnamirim, o projeto atenda ao município de Rodolfo Fernandes, no Oeste potiguar.

Além do atendimento itinerante, o Procon Legislativo atende de segunda a sexta-feira na rua Jundiaí, no bairro do Tirol, em Natal. O órgão também disponibiliza orientação por telefone 3615-9000 ou pelo whatsapp 98849-1189.

Serviço

Procon Móvel: 19 e 20 de março

Local: Fórum Tabelião Otávio Gomes de Castro (Parnamirim)

Atendimento: 8 às 13 horas