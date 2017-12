Procon Legislativo atende população da Redinha nesta quinta

Crédito das Fotos: João Gilberto

O Procon Móvel da Assembleia Legislativa realizará mais uma ação de atendimento à população de Natal. Na próxima quinta-feira (21), os beneficiados serão os moradores da Redinha, na zona Norte da capital. Os cinco servidores do Procon Legislativo estarão recebendo a comunidade no estacionamento do supermercado RedeMais, das 8h às 16h.

Dary Dantas, coordenador do órgão, destacou a parceria com o Conselho Comunitário do bairro, assim como ocorreu nos atendimentos realizados nos bairros do Planalto e Mãe Luíza, através da unidade móvel do Procon Legislativo. “O conselho é importante na divulgação do evento, com a distribuição de informativos, folders educativos e, também, no encaminhamento dos moradores à nossa unidade móvel”.

Assim como ocorreu nas outras ações do Procon Legislativo, Dary Dantas também explicou que haverá o atendimento aos comerciantes e prestadores de serviços da localidade, além dos próprios consumidores. “O que queremos é também fazer a orientação para que não ocorram as infrações. Esclarecer é uma forma de se garantir o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor e é o que buscamos com nosso trabalho”, disse Dary Dantas.

A média de atendimentos nos bairros é de aproximadamente 80 pessoas por edição, seja na resolução de conflitos judiciais, seja para prestar esclarecimentos aos consumidores, fornecedores e prestadores de serviços. A expectativa é a de que o número de atendimentos seja semelhante ao realizado nas outras localidades.