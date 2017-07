Procon Estadual alerta consumidores sobre o que é errado no reajuste dos combustíveis

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/RN) está percorrendo os postos de combustíveis para analisar o percentual de reajuste nas bombas, após a aumento de impostos do Governo Federal.

A missão do Procon/RN será verificar se o aumento nos postos será abusivo, ou seja, maior que o valor sugerido de R$ 0,41 centavos do litro da gasolina e R$ 0,21 centavos no litro do diesel e R$ 0,20 centavos no litro do etanol.

O consumidor terá papel importantíssimo em pesquisar para abastecer nos postos que menos aumentaram o percentual do reajuste. E aqueles postos de combustíveis que aumentarem excessivamente serão autuados e posteriormente a defesa, possivelmente multados.

Os fiscais do órgão estarão percorrendo muitas cidades em todo o Estado para coibir possível combinação de preços ou aumentos abusivos.

As denúncias poderão ser feitas nas 12 unidades do Procon Estadual espalhadas pelo interior do Estado ou na capital Natal, no Shopping Via Direta na zona Sul e Shopping Estação na Zona Norte.

Caroline Bittencourt – Assessora de Comunicação Procon-RN