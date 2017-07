Procissão de Sant’Ana reuniu milhares de fiéis em Currais Novos nesta quarta-feira, 26

Milhares de curraisnovenses e visitantes participaram na tarde desta quarta-feira (26) da procissão de encerramento da 209ª Festa de Sant’Ana de Currais Novos, festejo que teve início no dia 16 de julho e contou com uma grande programação social e religiosa. Pelas principais ruas e avenidas da cidade, a multidão entoava os cânticos da santa padroeira do município. Neste dia 26, segundo a fé católica, é celebrado o dia de “Sant’Ana e São Joaquim”, os pais da Virgem Maria e avós de Jesus.

O Bispo Diocesano Dom Antônio Carlos, ao lado de padres da região, celebrou a missa de encerramento da festa. O Prefeito Odon Jr e o Vice-Prefeito Anderson Alves caminharam ao lado do povo e agradeceram as bençãos da avó de Jesus pelas conquistas destes primeiros meses de gestão. “Uma grande festa realizada pela Paróquia de Sant’Ana em parceria com a Prefeitura, sociedade, comércio, e que demonstra o gesto concreto da nossa fé”, disse o Prefeito Odon Jr. “Quero agradecer à Deus e a Sant’Ana por todas as bençãos que estamos recebendo a cada dia de trabalho, e que ela abençoe o povo trabalhador de Currais Novos”, comentou.