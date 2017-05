Processo seletivo para EaD da UFRN será nesse domingo, 28

As provas para o Processo Seletivo para Educação Superior a Distância da UFRN (Vestibular a Distância) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) serão realizadas simultaneamente nesse domingo, 28, nos polos de apoio presencial distribuídos no Estado do Rio Grande do Norte. O exame ocorre em etapa única e abordará conhecimentos comuns às diversas formas de escolarização do ensino médio.

Nesse processo seletivo a UFRN oferta 1.610 vagas para os cursos de Administração Pública, Ciências Biológicas, Educação Física, Física, Geografia, História, Letras – Língua Portuguesa, Matemática, Pedagogia e Química. As vagas estão distribuídas entre os polos de Caicó, Guamaré, Currais Novos, Macau, Lajes, São Gonçalo do Amarante, Luís Gomes, Marcelino Vieira, Martins e Nova Cruz.

A previsão é que o resultado seja anunciado dia 14 de julho e os candidatos aprovados terão entrada no segundo semestre deste ano. Confira os locais de prova indicados pelo Núcleo Permanente de Concursos da universidade (COMPERV) acessando o endereço www.comperve.ufrn.br/conteudo/contato.htm

(Sirleide Pereira – Ascom-Reitoria/UFRN)