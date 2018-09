“Primavera dos Museus” terá programação especial em Currais Novos

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Tem início ontem (17) em todo o país a programação da “12ª Primavera dos Museus”, evento que neste ano tem como tema “Celebrando a Educação em Museus” e que propõe uma reflexão na população sobre as principais funções de um museu, como educar e contribuir para as diferentes áreas do conhecimento e da vida. Em Currais Novos, a programação tem início hoje a partir das 19h no “Museu Histórico Municipal Antônio Quintino Filho”, com apresentações das escolas que irão celebrar os 200 anos da criação do primeiro museu no Brasil, o “Museu Nacional” no RJ, tragicamente destruído por um incêndio.

A “12ª Primavera de Museus” é realizada pelo IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus, SBM – Sistema Brasileiro de Museus e Ministério da Cultura. A Prefeitura Municipal de Currais Novos é parceira através da “Fundação Cultural José Bezerra Gomes” e Secretaria Municipal de Educação.

A programação também contará com “Mesa Redonda” nesta terça-feira (18) às 8h no Salão Nobre do Palácio Raul Macedo, com o tema “A educação de museus”. Na Quarta-feira (19), acontece das 9h às 13h visitações ao “Museu Histórico Municipal Antônio Quintino Filho”. No último dia de programação, na quinta (20), acontece a partir das 14h no Ginásio Poliesportivo “Geraldão” uma Gincana Escolar, onde escolas do município terão que executar quatro tarefas, como apresentar uma esquete da obra “Os Brutos” de José Bezerra Gomes (80 anos da obra), e um desenho de um Geossítio ou Geoforma que compõe o “Projeto Geoparque Seridó”.