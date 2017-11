PRF divulga balanço da “Operação Finados 2017”

A Polícia Rodoviária Federal encerrou a meia noite deste domingo (5) a “Operação Finados 2017” com um resultado considerado positivo segundo a instituição. Não houve registro de acidentes fatais nas rodovias federais no Rio Grande do Norte.

A comparação foi realizada com o feriado de 12 de outubro, que registrou 21 acidentes, 22 feridos e seis mortes. Já na Operação Finados foram registrados 13 acidentes, com 19 pessoas feridas e nenhuma vítima fatal.

Um dos fatores que contribuiu para esta diminuição foi o reforço na fiscalização e no policiamento, além do rigor tradicional dos inspetores no combate ao uso de bebida alcoólica, ao excesso de velocidade e às ultrapassagens proibidas.

A fiscalização começou na última quarta-feira (1) até este o domingo (5), com 1.823 veículos e motoristas. Desse total, 1.500 foram autuados por cometerem infrações diversas. Outros 986 condutores passaram pelo teste do bafômetro, dos quais 35 foram multados por estarem dirigindo sob efeito de bebida alcoólica.

Em relação ao excesso de velocidade, 2.002 veículos tiveram as suas imagens capturadas pelo radar fotográfico, por transitarem com velocidade excessiva e 202 motoristas foram autuados por fazerem ultrapassagens proibidas. Outras 55 pessoas foram autuados por transitarem sem fazer uso do cinto de segurança sendo 23 motoristas e 32 passageiros. Outros doze condutores foram autuados por transportarem crianças de até sete anos e meio, sem fazer uso dos dispositivos de segurança (cadeirinhas).

Durante o feriado, a PRF prendeu quatorze pessoas, sendo três pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas dentre outras ocorrências. Também foram recuperados cinco veículos roubados e apreendidos sete.

Portal no Ar