Presos fogem da Cadeia Pública de Caraúbas, no Oeste potiguar

Crédito: G1 RN

Cadeia Pública de Caraúbas (Foto: Maykon Oliveira)

Seis presos fugiram da Cadeia Pública de Caraúbas, município da região Oeste potiguar, na madrugada deste domingo (10). De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (Sejuc), os detentos conseguiram serrar as grades da cela 1, no pavilhão da unidade.

Depois disso, eles quebraram o cadeado de um dos portões e pularam o muro da cadeia com auxílio de uma tereza, que é uma corda feita com lençóis. Os seis foragidos foram identificados como:

Arthur Silva Barbosa, 21 anos

Edson Nascimento Souza, 35 anos

Eduardo da Silva dos Santos, 21 anos

Erivan Luiz Silva de Oliveira, 27 anos

Mickrarrelvy de Freitas Galvão, 23 anos

Vanderlino Ananias da Silva, 27 anos

A Polícia Militar fez buscas na região, mas nenhum dos foragidos foram recapturados até o momento.