Presidente Ezequiel reafirma compromisso do parlamento com o RN na abertura do ano legislativo

Continuar priorizando as questões mais críticas que afetam o Rio Grande do Norte no momento, como a Segurança, Saúde e a insuficiência hídrica. Estes serão os principais compromissos da Assembleia Legislativa para o ano em curso, de acordo com o presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB). Na retomada dos trabalhos legislativos, na manhã desta quinta-feira (2), o presidente também destacou a continuidade do Planejamento Estratégico.

“O ano legislativo se inicia com foco nos problemas mais graves que estão afetando a nossa população. A expectativa é que possamos ter boas notícias de projetos para o desenvolvimento do nosso Estado. A Assembleia é parceira nas ações governamentais em nome do Rio Grande do Norte e é nossa obrigação estar ao lado da população”, afirmou o parlamentar.

O presidente do Legislativo do RN afirmou que os parlamentares irão se debruçar sobre estas questões e somar esforços junto ao Governo para exigir recursos federais, entre outros, relacionados à Segurança Pública, num momento crítico que projetou o Estado negativamente para o Brasil e o mundo.

Com relação à própria Casa, o deputado afirmou que a atual gestão, com o apoio dos 24 deputados, dará prioridade ao Planejamento Estratégico, centrado em medidas de economicidade e transparência. “Nos dois primeiros anos executamos o planejamento com 36 itens que foram elaborados pelos servidores. Está em andamento a reforma administrativa coordenada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) a ser aprovada ainda no próximo mês”, disse o presidente.

ECONOMICIDADE

A redução gradual de despesas vem gerando uma economia em torno de 20%, de acordo com Ezequiel Ferreira, recursos que serão revertidos para a população, como por exemplo, na doação de 50 viaturas policiais e de 85 ambulâncias. De acordo com o deputado, serão 24 ambulâncias equipadas como “semi-UTIs”, que juntamente com as demais, serão entregues aos municípios onde há carência do equipamento e de hospitais regionais.

SOLENIDADE

A solenidade para reinício dos trabalhos legislativos da terceira sessão da 61ª legislatura teve início às 9h, com a posse da Mesa Diretora para o biênio 2017/2018. Logo após tomar posse, o presidente participou do primeiro ato da abertura do trabalho legislativo de 2017.

O deputado fez a tradicional revista à tropa da Polícia Militar do RN, formada em frente à sede do parlamento estadual, no Palácio José Augusto.