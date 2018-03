Presidente Ezequiel Ferreira vai encaminhar pleitos de lideranças de Serra Negra

Crédito das Fotos: Eduardo Maia

O presidente da Assembleia Legislativa do RN, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), recebeu na manhã desta quinta-feira (22), a visita institucional de representantes da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte, no Seridó. As lideranças políticas apresentaram pleitos ao parlamentar e relataram dificuldades para a população, principalmente agravadas pela seca.

“Serra Negra do Norte é um município pujante, que assim como outros, teve sua economia fortemente prejudicada pela seca. Nossas ações são no sentido de trazer benfeitorias principalmente aos que vivem da atividade produtiva”, afirmou o deputado Ezequiel.

Estavam presentes o presidente do legislativo municipal, Flávio Barros Bezerra, além dos vereadores Francisco Inácio Neto e Ana Karine Araújo da Nóbrega. Entre os pleitos apresentados, está a solicitação de melhorias para a Escola Estadual Professor Leomar Batista de Araújo.

Recentemente, o parlamentar encaminhou requerimentos solicitando para o município melhorias nas estradas, a instalação dos programas Moradia Cidadã e Cartão Reforma; abastecimento para comunidades rurais, veículos e equipamentos para fortalecer as atividades de extensão rural, entre outras ações.