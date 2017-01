Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Nova vereador Antônio de Mariquinha participa da eleição da FECAM

O presidente da Câmara Municipal de Lagoa Nova, vereador Antônio de Mariquinha (PROS), acompanhado do vereador Nazareno Ulisses (PEN), esteve ontem (4), na capital do estado, onde participou no auditório da FECAM, da escolha da nova presidência da Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte (FECAM/RN) FECAM. Presidentes de câmaras municipais de todas as regiões do Estado participaram da assembleia de eleição, que tinha duas chapas na disputa ao pleito. Porém, estas renunciaram suas candidaturas para que fosse feita uma nova chapa, única e consensual entre os presentes que consagrou o vereador Raniere Barbosa (PDT) presidente da instituição.