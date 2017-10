Presidente da Assembleia recebe relatório de atividades trimestral do TCE-RN

Crédito da Foto: Eduardo Maia

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), recebeu o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN), referente ao terceiro trimestre de 2017 das mãos do presidente do órgão Gilberto Jales. Os deputados George Soares (PR), Gustavo Carvalho (PSDB), Gustavo Fernandes (PMDB) e Tomba Farias (PSB) também receberam o documento na manhã desta terça-feira (24).

Na oportunidade, o presidente do Legislativo Estadual enalteceu a entrega do documento por parte do órgão. “Trata-se de um importante documento que condensa os resultados das ações de controle realizadas pelo Tribunal de Contas para o terceiro trimestre deste ano”, disse Ezequiel Ferreira.

O Relatório congrega os números da atuação do Tribunal para o período de julho a setembro do corrente ano e cumpre com o que determina a legislação. Entre as informações contidas no documento, Gilberto Jales destacou a execução do plano anual de fiscalização dentro do previsto.

“É um dever constitucional do TCE de trazer esse relatório trimestral para a Assembleia. Em uma democracia todos são devedores de prestação de contas de suas atividades e recursos, incluindo o TCE. Que presta contas à Assembleia, que é a representante do povo”, explica Gilberto Jales.