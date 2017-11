Presidente da Assembleia recebe ex-prefeitos e vai reforçar pleitos para Canguaretama

Crédito da Foto: Assessoria de Comunicação

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), recebeu na manhã desta segunda-feira (6), os ex-prefeitos de Canguaretama Wellinson Ribeiro e João Careca que apresentaram uma pauta de reivindicações visando melhorias dos serviços públicos na cidade.

“Todos são pleitos justos. Alguns são reivindicados há anos e por várias gestões governamentais como a abertura da Central do Cidadão e ponte Sibaúma/Barra de Cunhaú”, disse Ezequiel Ferreira destacando que os ex-prefeitos ainda retomaram melhorias nas área de segurança, saúde e educação. “Ações de constante preocupação do mandato. Temos feito requerimentos ao governo das áreas de segurança e saúde e na educação as reformas das escolas então em andamento”, detalhou Ezequiel Ferreira.

Wellinson Ribeiro e João Careca reforçaram a necessidade da constante atividade parlamentar do deputado Ezequiel Ferreira em nome de Canguaretama para que os benefícios possam chegar ao importante polo do Litoral Sul e Agreste Potiguar. “Sem a união de lideranças como o deputado Ezequiel, as lutas em nome de Canguaretama seriam mais difíceis”, relatou Wellinson Ribeiro, acrescentando que a abertura da Central do Cidadão instalada no primeiro andar de um prédio comercial, ainda na gestão Wilma de Faria precisa sair do papel e ser efetivada.

“A ativação nada mais é do que um auxílio à população que terá uma maior facilidade na resolução de seus problemas, que até então necessitam se deslocar ao município de Natal. Também beneficiará os comerciantes, haja vista o grande fluxo de pessoas de cidades vizinhas circulando diariamente no município de Canguaretama”, disse Ezequiel.