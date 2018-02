Presidente da Assembleia recebe entidades para tratar de nova Frente Parlamentar

Crédito da Foto: João Gilberto

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), recebeu, na manhã desta terça-feira (27), representantes das micro e pequenas empresas e dos lojistas do Rio Grande do Norte para tratar da instalação da Frente Parlamentar de Defesa do Comércio, Turismo, Serviços e Empreendedorismo. A iniciativa do espaço é do deputado Hermano Morais (PMDB) e os trabalhos serão iniciados no dia 20 de março.

“A Assembleia tem atenção especial aos temas que serão debatidos por essa Frente Parlamentar e dará condições para o seu pleno funcionamento. Defendemos a existência de um ambiente favorável para o crescimento das empresas locais, em especial das que estão enquadradas no Simples Nacional, que representam 160 mil no Estado”, declarou Ezequiel Ferreira.

A reunião contou com a presença do superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte (Sebrae/RN), Zeca Melo, e do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado (FCDL/RN), Afrânio Miranda, além de Augusto Vaz e Johan Xavier, da CDL Natal, e do deputado Nelter Queiroz (PMDB).

Hermano Morais explicou que a Frente da Assembleia, subscrita por vários parlamentares, acompanha um movimento nacional de aproximação dos setores produtivos das casas legislativas. “No Congresso Nacional, já existe esse espaço permanente e já é hora de nós termos ação semelhante aqui na Casa”, argumentou o parlamentar.

Afrânio Miranda disse que no Estado já há 31 Câmaras de Dirigentes Lojistas, exatamente para integrar a pauta entre os municípios e fortalece-la no RN. Em sua fala, Zeca Melo ressaltou a importância dessa iniciativa que será fortalecida pela Frente da Assembleia. “Nos últimos três anos, foram 27 mil desempregados e a atenção com a pequena empresa é meio para solucionar o problema”, explicou o superintendente do Sebrae-RN.

A instalação da Frente está marcada para as 14h30 do dia 20 de março e vai acontecer no auditório do legislativo estadual.