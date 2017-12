Presidente da Assembleia recebe embaixador da Alemanha no Brasil

Crédito das Fotos: João Gilberto

O presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), recebeu, nesta terça-feira (4), o embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel, acompanhado da Cônsul-Geral da Alemanha para o Nordeste, Maria Könning, e do cônsul da Alemanha no Rio Grande do Norte, Axel Geppert. Um dos temas da reunião foi a construção de uma casa modelo, composta de material mais limpo, que evita resíduos e dispõe de mais eficácia energética que os modelos convencionais, e o Encontro Brasil Alemanha, que será realizado em 2019 em Natal.

“São informações de grande relevância não só para o Rio Grande do Norte, mas para todo o Estado brasileiro. Esse tipo de intercâmbio, trocando experiências e tecnologias, é fundamental, haja vista a avançada tecnologia produzida na Alemanha, culminando com essa notícia do evento a ser realizado aqui em Natal”, destacou o presidente Ezequiel Ferreira. O deputado lembrou a parceria existente entre a Casa e o Estado Alemão da Renânia Palatinado, em prática desde o ano de 2011.

O embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel, disse que nesse período foram realizadas diversas parcerias nas áreas de energias renováveis e construção civil, além de missões empresariais e capacitações, como o programa de treinamento em gestão e meio ambiente para os jovens empresários, e a Casa Passiva, um modelo de certificação alemão de construção sustentável, criado com o objetivo de construir casas e edifícios com um consumo de energia zero ou muito baixo.

“Será a primeira estrutura desse tipo certificada na América Latina. Uma casa desse modelo custa entre 10% e 15% a mais que uma tradicional, mas produz a própria energia e não precisa lá na Alemanha, por exemplo, de ar-condicionado no verão ou aquecedor no inverno”, explicou Georg Witschel. Sobre o Encontro Brasil Alemanha, o embaixador disse que é um fórum que reúne centenas de empresários brasileiros e alemães, configurando-se como uma grande oportunidade para conhecer interesses de negócios.

Também participaram do encontro a secretária administrativa, Dulcinéia Brandão, e os deputados Fernando Mineiro (PT), George Soares (PR), Dison Lisboa (PSD), Larissa Rosado (PSB), Galeno Torquato (PSD), Raimundo Fernandes (PSDB) e Gustavo Fernandes (PMDB).