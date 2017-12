Presidente da Assembleia propõe ações para as regiões do Trairi e Mato Grande

Crédito das Fotos: Eduardo Maia

Com o objetivo de promover uma série de benefícios nos municípios de Tangará, Coronel Ezequiel, Campo Redondo e Pureza, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), apresentou para o Governo do Estado uma série de medidas a serem adotadas nas áreas de segurança, habitação, transporte e moradia nessas localidades. Como solução para problemas nos setores de trabalho, habitação e assistência social, Ezequiel Ferreira solicitou a inclusão das quatro cidades na relação das contempladas com ações do projeto “Vila Cidadã”.

“Estamos solicitando ações do Governo do Estado capazes de amenizar os efeitos das crises hídrica e financeira, que afetam esses municípios. A população é quem mais sofre com esse contexto de dificuldades, o que torna a atenção de nós, parlamentares, ainda mais necessária. Agora, é cobrar o cumprimento desses pleitos”, declarou Ezequiel Ferreira.

Para melhorar a locomoção dos estudantes que residem nas comunidades rurais dos municípios de Coronel Ezequiel, Campo Redondo e Pureza, Ezequiel apresentou três requerimentos distintos solicitando um ônibus escolar para atender os jovens alunos. “Essas comunidades necessitam de um ônibus escolar para atender às necessidades dos seus estudantes”, enfatizou.

Além das ações em conjunto, o deputado também solicitou a realização da Operação Tapa-Buracos no trecho rodoviário da RN-093 que liga Tangará a Sítio Novo, que está esburacado em consequência da falta de manutenção nos últimos anos. A implantação dos programas “Moradia Cidadã”, que atua no enfrentamento ao déficit habitacional, e “Cartão Reforma”, que oferece crédito para reforma, ampliação, promoção da acessibilidade ou conclusão de obras para famílias carentes, também foi solicitado para a cidade de Pureza. “O objetivo é criar oportunidades para as famílias do nosso Estado”, disse Ezequiel.

Ainda para o município de Pureza, o deputado solicitou a implantação do projeto “Ronda Cidadã”. “Pureza está bastante vulnerável quanto à segurança pública. As estatísticas revelam um aumento muito grande de vítimas de todas as práticas criminosas. Portanto, a população pede a implantação desse projeto, com o objetivo de conter a criminalidade”, finalizou o presidente da Assembleia Legislativa.