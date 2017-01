Presidente da Assembleia participa da posse dos novos dirigentes do TRT

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), participou da solenidade de posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT), no Centro de Convenções.

“A desembargadora Maria Auxiliadora de Barros Medeiros Rodrigues fará uma grande gestão pautada no trabalho, na seriedade, no saber jurídico e, principalmente, no senso de justiça, continuando a engrandecer o respeito que a sociedade tem hoje pela Justiça do Trabalho. Parabenizo todos os novos dirigentes e acredito em uma boa relação com o legislativo”, disse Ezequiel Ferreira.

A desembargadora Maria Auxiliadora de Barros Medeiros Rodrigues será a presidente e corregedora do TRT pelos próximos dois anos e o desembargador Bento Herculano Duarte Neto será o vice-presidente e ouvidor da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte.

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte atua em parceria com o TRT em ações de gestão e transparência através da TV Assembleia que exibe o programa TRT Justiça & Trabalho.