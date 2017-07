Presidente da Assembleia Legislativa participa da Exponovos e do Leilão Seridó Terra do Leite

Neste sábado (8) o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) participou da 20ª edição da Exponovos no Parque de Exposições José Bezerra de Araújo. Ao lado do secretário estadual de Agricultura, da Pecuária e da Pesca, Guilherme Saldanha e da diretora geral da Emater/RN, Cátia Lopes, Ezequiel também acompanhou o Leilão Seridó Terra do Leite e visitou a Feirinha de Artesanato, culinaristas e expositores, em Currais Novos, no Seridó.

“O Seridó e o Rio Grande do Norte está muito sofrido com o sexto ano de seca e precisa de ações concretas do poder público que sejam eficientes e eficazes para a melhoria da qualidade de vida da sua população. Na Assembleia Legislativa temos solicitado melhorias para o produtor rural e agricultores familiares de toda região”, afirma Ezequiel Ferreira.

Está tramitando no Poder Legislativo, uma marca que caracterize e valorize os produtos da agricultura familiar potiguar, em especial carne, queijo e seus derivados, garantindo sua qualidade e ao mesmo tempo divulgando o Rio Grande do Norte no Brasil, e quem sabe, no mundo.

“Nossa intenção é instituir o selo de qualidade ‘Sabor Potiguar’, que destacará os setores da agropecuária familiar, pecuária leiteira, pecuária de corte e demais agroindústrias. Além disso, os produtos deverão estar em conformidade com as normas sanitárias, ambientais e fiscais e obedecerem aos padrões técnicos de produção, de suas respectivas áreas”, frisa o deputado Ezequiel Ferreira, autor da proposta.