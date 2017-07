Presidente da Assembleia e prefeito de Ceará-Mirim discutem ações para cidade

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), recebeu a visita do prefeito de Ceará-Mirim, Marconi Barretto, na tarde desta quarta-feira (5). Na conversa, o parlamentar e o gestor discutiram projetos para a cidade, uma das mais importantes do estado.

“É sempre um prazer receber os gestores dos municípios e discutir sobre como a Assembleia pode contribuir para melhorar a vida dos munícipes. Ceará-Mirim é uma cidade importante, que sempre terá nosso carinho e atenção”, disse Ezequiel Ferreira.

No encontro, o prefeito de Ceará-Mirim falou sobre projetos e obras em curso na cidade, além de enaltecer ação que a Assembleia levará ao distrito de Coqueiros, nos dias 7 e 8, quando o projeto “Assembleia e Você” disponibilizará os serviços da Assembleia Cidadã, Saúde pelo RN, Conexão Enem e Procon Legislativo à população.

“Ações como essas são importantes para a população e, consequentemente, para o município. Estamos muito felizes e vamos receber o projeto de braços abertos”, explicou Marconi Barreto sobre o evento que ocorrerá no Centro Educacional Rural Professor Tito Júnior (CERU), em Coqueiros, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, na sexta (7), além de atividade das 8h às 12h no sábado (8).

Entre as obras em curso em Ceará-Mirim estiveram na discussão a cadeia pública e o abatedouro. Segundo Marconi Barretto, o abatedouro será de grande importância para a região, pois terá capacidade para receber mais de 6 mil animais por mês e atenderá alta demanda do Mato Grande e Região Metropolitana. Além disso, o prefeito também tem o objetivo de dar andamento a um projeto social para ressocialização de presos que estiverem custodiados na cadeia pública.

“Vamos fazer com que os presos que saírem tenham a condição de se tornar microempresários da área de produção rural, de hortifruti. Queremos fazer com que essas pessoas saiam do crime e levem vidas dignas”, explicou o prefeito, que quer implantar o projeto assim que o presídio for inaugurado.

Outras ações debatudas na reunião foram a contração de 50 praças voltadas ao lazer e esporte na área urbana de Ceará-Mirim e nos distritos do município, além de projetos na área de educação, saúde e transportes. Porém, a segurança foi um dos pontos mais importantes debatidos.

“É preciso que se invista em inteligência para evitar os crimes em Ceará-Mirim e estamos buscando evitar os casos não só dentro da cidade, mas também nos distritos e nas praias de Muriú e Jacumã. Mostramos o que estamos pensando e sabemos que podemos contar com o apoio da Casa”, explicou Marconi Barretto.