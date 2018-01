Presidente da Assembleia diz que há clima para aprovar plano fiscal do governo

Crédito da foto: Carlos Skarlac – CÉSAR SANTOS

O presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), acredita que os deputados apoiarão o plano de recuperação fiscal do governo Robinson Faria (PSD), que será encaminhado ao Palácio José Augusto até quarta-feira (10).

Prestigiando o almoço realizado pelo rosadismo, grupo político liderado pela vereadora Sandra Rosado (PSB), em Tibau, Ezequiel comentou que o ajuste fiscal é irreversível e urgente para tirar o Rio Grande do Norte do caos.

Segundo Ezequiel Ferreira, o sentimento entre os deputados é de compreensão do difícil momento e de consciência que o pacote de medidas sugerido pelo governo precisam ser aprovado.

Ezequiel confirmou que todos os deputados estaduais se farão presente na reunião com o governador Robinson Faria, nesta terça-feira (9), às 10h, na Governadoria. Os parlamentares vão tomar conhecimento do conteúdo do plano de recuperação fiscal e deverão apresentar sugestões.

A previsão é que o governador faça a convocação extraordinária da Assembleia Legislativa na quarta-feira. “Isso ocorrendo, acredito que já na quinta-feira (11) estaremos deliberando sobre os mensagem”, prevê Ezequiel.

O Rio Grande do Norte vive a pior crise de sua história. Com um “rombo” mensal de quase R$ 100 milhões, sem dinheiro em caixa, salários atrasados, greves e paralisação de serviços importantes como o da segurança pública, o Estado precisa promover as mudanças para se adequar ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e, a partir daí, ter as condições legais de receber o socorro financeiro do Governo Federal.