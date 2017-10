Presidente da Assembleia acompanha na Festa do Boi avanços da luta contra seca

Crédito da foto Assessoria de Comunicação

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira de Souza, conheceu, em visita à 55a edição da Festa do Boi, no Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim, alguns dos resultados da luta contra os efeitos da severa estiagem que açoita o setor agropecuário.

Na ocasião, ele também ouviu pleitos de produtores, que reconheceram a luta da Assembleia Legislativa, através da Frente Parlamentar de Combate à Seca, da qual Ezequiel também é presidente.

No trajeto, o presidente da Assembleia Legislativa pode checar como os avanços estão se consolidando para o homem do campo ao mesmo tempo em que há desafios pela frente.

“Como no estande da Emparn, onde nos foi mostrado equipamento que está sendo desenvolvido pela Escola Agrícola da UFRN para facilitar a irrigação”, destacou o presidente do Legislativo.

Durante a visita, Ezequiel também ouviu representantes de diversos segmentos, como Paulo Faria, que coordena a terceira edição da Feira de Aquarismo do Rio Grande do Norte, evento que conta com apoio da iniciativa pública e mobiliza cientistas e apreciadores da atividade.

O governador em exercício, Fábio Dantas, o secretário estadual de Agricultura, Guilherme Saldanha, o presidente da Federação de Agricultura (Faern), José Vieira, o presidente da Associação Norte-rio-grandense de Criadores (Anorc), Marcelo Passos, e a diretora da Emater, Cátia Lopes, também integraram a comitiva.