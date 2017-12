Premiadas em jornalismo destacam avanço do curso

Wilson Galvão – Marina Gadelha – Williane Silva Foto Cícero Oliveira

A professora Socorro Veloso e a estudante Marina de Lima Cardoso, ambas vinculadas ao curso de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e vencedoras de prêmios neste último bimestre, estiveram na tarde desta sexta-feira, 22, com a reitora da UFRN, Ângela Maria Paiva Cruz. Em novembro, a professora Socorro Veloso foi eleita a melhor educadora do Nordeste na 3ª edição do prêmio Professor Imprensa, premiação que busca homenagear os docentes de comunicação mais respeitados do Brasil.

Já em dezembro, a aluna Marina de Lima Cardoso venceu o 12.º Prêmio Santander Jovem Jornalista. A professora Socorro Veloso lembrou que essas premiações tem o poder de reverberar e de dar visibilidade à outras ações do curso também. Para ela, “é um momento de agradecer pelo que recebo dos estudantes, dos colegas professores e da própria instituição nestes nove anos de UFRN”.

Na ocasião, Ângela Paiva fez questão de frisar a importância do desempenho para o curso e para a instituição. “O curso passou por momentos difíceis há 15 anos e esse desempenho evidencia a recuperação acadêmica, que pode ser visualizada também nos demais cursos do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA). Para nós, é um misto de orgulho e satisfação”, ressaltou Ângela Paiva. As palavras foram encontraram eco nas palavras do vice-diretor do CCHLA, Sebastião Faustino Pereira Filho. Para ele, os resultados refletem bem o avanço do curso e mostram o retorno que o investimento em estruturas como o Labcom e o Departamento de Comunicação, com seus vários laboratórios e salas de aula.